Клемент сомневается, что может приобрести Бадштубера для «Суонси Сити»

Новый главный тренер «Суонси Сити» Поль Клемент хотел бы видеть в рядах своей команды защитника мюнхенской «Баварии» Хольгера Бадштубера. Способности последнего Клемент знает не понаслышке, поскольку был помощником наставника немецкого гранда Карло Анчелотти.
«Относительно центральных защитников я в «Суонси Сити» решений не принимал. Например, Бадштубер в данный момент не выходит на поле часто, поскольку предпочтение отдаётся Боатенгу, Мартинесу и Хуммельсу. Можно было бы думать, что Бадштубер отлично играл бы в «Суонси Сити». Но когда думаешь о том, что его упоминают в связи с «Манчестер Сити», то задаёшься вопросом, насколько реально приобрести его», — цитирует Клемента Wales Online.