«Гранада» продлила контракт с главным тренером Алькарасом

Руководство «Гранады» приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Лукасом Алькарасом, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с Алькарасом продлён до лета 2018 года.
«Гранада» намерена продолжать работу по усилению спортивных структур клуба. В этом контексте мы делаем ставку на Алькараса как человека нашего клуба и специалиста, играющего важную роль для наших проектов», — говорится в официальном заявлении «Гранады».
Официально о продлении контракта с Алькарасом было заявлено после разгромного поражения «Гранады» в выездном матче 17-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (0:5).
По итогам 17 туров национального первенства «Гранада» набрала 9 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.