Гостиницам Москвы предложили разработать униформу к чемпионату мира—2018

Столичным отелям и хостелам предложили разработать тематическую униформу на время проведения Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира по футболу—2018. Методические рекомендации по внешнему виду персонала подготовил Департамент спорта и туризма города Москвы. Их разошлют 870 гостиницам, прошедшим классификацию.
«Униформа работников гостиниц должна соответствовать духу спортивных праздников, который принесут городу Кубок конфедераций и чемпионат мира. Одежду администраторов, менеджеров, горничных и уборщиков предлагается разнообразить рисунками или наклейками в виде мячей и другой атрибутики футбола. Также можно стилизовать униформу под футболки национальных сборных.
Гостиничное сообщество должно выступить как единая команда. Мы хотим создать в эти дни в отелях атмосферу всеобщего спортивного праздника. Гости Москвы, в том числе иностранные туристы, должны это почувствовать и получить от Москвы приятные впечатления», — сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.