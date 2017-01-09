Ниасс, которым интересовался ЦСКА, может перейти в «Халл Сити»

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс, скорее всего, сменит один английский клуб на другой. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.
Ниасс, известный в России по выступлению за «Локомотив», может перейти в «Халл Сити», руководство которого согласилось арендовать форварда с последующим правом выкупа.
Ранее появилась информация, что московский ЦСКА хочет арендовать 26-летнего сенегальца, который в феврале 2016 года был куплен «Эвертоном» за € 17,9 млн.
В сезоне-2015/16 Ниасс провёл за «Эвертон» семь матчей, в текущем сезоне — ни одного.