«Краснодар» не в полном составе вышел из отпуска и начал медобследование

Утром 9 января футболисты «Краснодара» собрались на базе «Четук» и приступили к прохождению медицинского обследования, которое неизменно предшествует старту зимней подготовки. Команда была традиционно разделена на две группы: одни игроки сдавали медицинские тесты непосредственно на базе, другие же, в числе которых был и новичок чёрно-зелёных эквадорский защитник Кристиан Рамирес, отправилась на обследование к врачам в одну из клиник Краснодара.
Во второй половине дня и те и другие объединятся на «Четуке» и в 15:00 мск выйдут на первую в сезоне тренировку. Как сообщает официальный сайт «быков», в расположение клуба прибыли далеко не все футболисты. Примерно треть состава по согласованию с главным тренером Игорем Шалимовым и его штабом присоединится к команде уже непосредственно на сборе в ОАЭ, куда краснодарцы вылетают 11 января.