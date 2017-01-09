К. Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с «Томью»

Футболисты «Томи» Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Александр Самодин расторгли контракты с томской командой. Об этом сообщил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.
«Кирилл Комбаров по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом. Александр Самодин, Максим Тишкин и Виталий Дьяков расторгли соглашения через палату по разрешению споров», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Ранее томский клуб покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин и Антон Коченков. «Томь» после 17 туров РФПЛ занимает последнее место в турнирной таблице.