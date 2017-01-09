«Крылья Советов» отправились на сборы в Турцию

«Крылья Советов» 9 января из аэропорта Шереметьево отправились на первый зарубежный учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Турции. „Крылья“ прибудут в Анталию, откуда проследуют в Белек. Самарцы будут базироваться в отеле Regnum до 21 января.
Главный тренер „Крыльев Советов“ Вадим Скрипченко взял на первый сбор 25 футболистов:
Вратари: Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Виталий Шильников;
Защитники: Иван Таранов, Сергей Божин, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато, Владислав Масальский и Максим Васильев.
Полузащитники: Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачёв, Кристиан Паскуато, Николай Кирица и Джанни Бруно.
Нападающие: Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович.
Также на сборе в Турции с самарцами будут тренироваться 24-летний защитник ярославского „Шинника“ Кирилл Гоцук и 26-летний полузащитник „Тюмени“ Данил Клёнкин. Отметим, что в составе нет Йоана Молло, однако о причине его отсутствия в клубе пока ничего не говорят.
Помогать Вадиму Скрипченко в подготовке команды ко второй части чемпионата России будут новые помощники. Вместо покинувших клуб Барта Кауберха и Ги Мартенса тренерский штаб „Крыльев Советов“ пополнит тренер по физподготовке Олег Саматов. Также ведутся переговоры с итальянским тренером вратарей Гаэтано Петрелли. Голландский специалист Ханс Виссер продолжит работу в „Крыльях“.
На первом сборе у „Крыльев Советов“ запланирован один контрольный матч. 20 января самарцы сыграют с румынским клубом „Пандурий“, в прошлом сезоне занявшим третье место в национальном чемпионате.