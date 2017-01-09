Кудряшов: «Томь» давно отправила все документы в АЕК, Враньеш может играть

Защитник Огнен Враньеш, в декабре 2016 года покинувший «Томь» и перешедший в АЕК, уже может выступать за греческую команду, так как томская команда отправила все необходимые документы в адрес АЕК. Об этом сообщил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.
Ранее в СМИ сообщалось, что Враньеш пока не может дебютировать за греческую команду. Это связано с тем, что томский клуб из-за новогодних праздников не отправил в АЕК всех необходимых документов.
«Томь» ещё давно отправила все документы в АЕК. В декабре клуб расторг контракт с Враньешем. Также был подтверждён международный трансферный сертификат. Может быть, какие-то проблемы возникли с федерациями, но я этой информацией не владею. Думаю, сейчас всё улажено, и Враньеш может играть за АЕК», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.