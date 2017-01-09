Хавбек «Крыльев Советов» Молло проходит медосмотр в «Зените»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло проходит в Санкт-Петербурге медосмотр перед заключением контракта с «Зенитом». Если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Ранее в «Зенит» перешёл другой игрок «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов. В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах российской Премьер-Лиги, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.
В пресс-службе «Крыльев Советов» информацию пока не подтвердили, но сообщили, что Молло с командой на сборы в Турцию не полетел.