Хеккинг: не могу понять молодых игроков, переходящих в китайские клубы

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг выразил сожаление в связи с тем, что некоторые игроки предпочитают выступлению в Европе игру в китайских клубах. Футболистов в последнее время манят в эту страну огромные деньги, которые предлагают им китайские клубы.
«В Китае Бундеслигу подкарауливает большая опасность. Я не могу понять молодых игроков, переходящих в китайские клубы. В спортивном плане это шаг назад. В случае с этими профессионалами на первый план выходит вопрос денег. Поехал бы я в Китай, исходя из финансовых вопросов? Такого вопроса для меня не существует», — приводит слова Хеккинга RedaktionsNetzwerk Deutschland.