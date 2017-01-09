Рибери хочет служить молодым игрокам «Баварии» примером для подражания

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отметил, что не перестаёт работать на тренировках с энтузиазмом, который был ему присущ в молодые годы. Однако французский футболист подчеркнул, что это рвение обусловлено не только желанием быть в соответствующей форме и иметь стабильную игровую практику.
«Мне сейчас 33 года, и я выиграл в «Баварии» всё. Однако жажда побед сохраняется у меня всегда. Я мог бы приезжать на тренировку и работать без особого энтузиазма, но я не делаю этого. Ведь молодые футболисты следят за тем, кто многого добился», — приводит слова Рибери tz.