Кьеллини: Барцальи — колосс, гигант, одна из ключевых фигур «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что рад возвращению Андреа Барцальи спустя полтора месяца после травмы, и назвал его одним из лучших защитников в мире. Барцальи принял участие в домашней встрече Серии А против «Болоньи» (3:0).
«После каждой игры мы общаемся все в раздевалке и хотим учиться на своих ошибках. Барцальи — наша большая сила за последние годы. Он — колосс, гигант, одна из ключевых фигур „Ювентуса“ и сборной Италии. Я могу назвать его одним из лучших защитников в мире. Очень здорово, что он вернулся на поле. Также хорошо, что в течение следующей недели к нам вернутся Леонардо Бонуччи и Алекс Сандро», — цитирует Барцальи Sky Sport Italia.