П. Погребняк: по поводу моего будущего в «Динамо» пока ничего не решено

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал, что по поводу его будущего пока ничего не решено. Ранее футболист говорил, что собирается покинуть московский клуб в январе. Также футболист отметил, что руководство до сих пор не рассчиталось с игроками.
«К сожалению, по поводу моего будущего пока ещё ничего не решено. Сейчас в планах пройти медобследование, а там время покажет.
Выплатили ли нам зарплату? Пока нет. Если честно, я ещё не интересовался, когда это произойдёт», — сказал Погребняк в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.