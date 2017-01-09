Роббен: продление контракта? Полгода хочу концентрироваться на игре

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен в очередной раз ответил на вопрос о возможном продлении контракта со своим нынешним клубом. Голландский футболист подчеркнул, что планирует провести переговоры с руководством клуба на этот счёт.
«Я горжусь тем, что принимаю участие в развитии и прогрессе этой команды. Что же касается продления контракта, то я в ближайшие полгода хочу в первую очередь концентрироваться на игре. Я всё больше люблю выходить на поле и наслаждаться футболом», — приводит слова Роббена tz.
Действующий контракт футболиста с немецким грандом рассчитан до лета 2017 года.