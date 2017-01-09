Сегодня, 9 января, 14 игроков «Локомотива» прошли медобследование в лечебно-реабилитационном центре на Иваньковском шоссе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В списке игроков: Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Александр Коломейцев, Дмитрий Тарасов, Виталий Денисов, Игорь Денисов, Борис Ротенберг, Игорь Портнягин, Артём Галаджан, Иннокентий Самохвалов, Дмитрий Баринов, Мирослав Лобанцев, Сергей Макаров, Антон Коченков.
Первый сбор основного состава пройдёт с 10 по 23 января в испанском Эстепоне. В этот период «железнодорожники» проведут три товарищеских матча.
16 января «Локомотив» сыграет против «Вердера» U23, 19 января москвичи встретятся с «Базелем», а 22 января — с софийским ЦСКА.