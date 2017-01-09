Рязанцев: если в «Зените» не будет доверия, пойду туда, где буду играть в футбол

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев после прохождения медосмотра рассказал о своём функциональном состоянии в преддверии зимних подготовительных сборов.
«Я чувствую себя отлично – отдохнул, голова свежая. Медобследование прошёл очень быстро, потому что всё было хорошо распланировано. В общем, всё здорово. Поскольку у меня была операция в конце года, какое-то время ушло на восстановление. Травму получил ещё в начале сентября, потом долго с ней мучился. Решили всё-таки делать операцию, она прошла хорошо.
Сейчас в команде очень много народа. Если не будет доверия, то, конечно, я пойду туда, где буду играть в футбол. Хочется не просто получать зарплату, а выходить на поле. Про варианты пока не готов говорить. Сам только что вернулся в Петербург. В Китай я бы не поехал.
Помочь Сергею Семаку в «Уфе»? Я очень рад за него. Считаю, что он уже давно заслуживал поста главного тренера. Поживём – увидим. Желаю ему больших успехов. Возможно, рано или поздно мы пересечёмся. Был ли разговор с Луческу? Посмотрим, возможно, такой разговор и будет. Может, всё пойму и без слов», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.