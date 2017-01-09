Сёмин возьмёт на сборы «Локомотива» 6-7 игроков молодёжной команды

По информации «Чемпионата», на сборы с «Локомотива» поедет больше юных игроков, чем обычно. Если раньше на зимние сборы брали двоих-троих футболистов из молодёжной команды, то теперь их будет около шести-семи. Кроме того, на сборе главный тренер Юрий Сёмин намерен просмотреть несколько свободных агентов.
Полный список игроков «Локо», которые отправятся на первый сбор, будет озвучен 10 января.
Ранее 14 игроков «Локомотива» прошли медобследование в лечебно-реабилитационном центре на Иваньковском шоссе.
Первый сбор основного состава пройдёт с 10 по 23 января в испанском Эстепоне. В этот период «железнодорожники» проведут три товарищеских матча.
16 января «Локомотив» сыграет против «Вердера» U23, 19 января москвичи встретятся с «Базелем», а 22 января — с софийским ЦСКА.