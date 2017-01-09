Бускетс считает, что «Барселона» показывает достойную игру

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что команда демонстрирует достаточно неплохой уровень игры. Об этом футболист сказал после выездного матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:1).
«Возможно, мы заслуживали большего, если принять во внимание голевые моменты. Однако от нас отвернулась удача. «Барселона» показывает достойную командную игру и выглядит неплохо, однако плохо, что от нас ускользают очки. Чем меньше матчей останется впереди, тем сложнее нам придётся. В любом случае «Барселона» сдаваться не намерена», — приводит слова Бускетса AS.