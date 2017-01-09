Тарасов: на втором сборе буду полноценно в общей группе

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своём восстановлении после травмы и работе на сборах в зимний период в преддверии возобновления сезона.
«У нас первый день после отпуска – собрались вместе, и то неполной командой. Но на сборах поговорим об этом. Тренер даст ту работу, с которой мы сможем добиться нужного результата. Нам придётся играть со всеми, так что матчи со «Спартаком» и «Краснодаром» — не неожиданность. Все соперники сильны. Не принципиально, какой из них главный — готовиться будем ко всем.
В отпуске я поддерживал форму. Я сейчас нахожусь на стадии реабилитации, поэтому постоянно занимался. Мне это важнее как никому в команде. Мне дали целую программу по индивидуальной подготовке – это не только бег, но и другие задачи, в том числе работа на тренажёрах. Сейчас лечу на сбор – процентов на 80-90 буду заниматься со всеми, а на втором сборе уже буду полноценно в общей группе», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.