Кирьяков: у меня преимущество перед теми, кто не был большим игроком в прошлом

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о решении пригласить Игоря Семшова в тренерский штаб, а также признался, что не считает авантюрой работу на своём посту, не имея тренерского опыта.
«С Игорем достаточно тесно общаюсь, он игрок с большим опытом. Да, для него это будет первый тренерский опыт, но, думаю, он вольётся в наш коллектив единомышленников и своим свежим взглядом поможет во многих моментах.
«Арсенал» — никакая не авантюра. Мы футбольные люди, я играл на очень высоком уровне. Знаю, что такое тренировочный процесс, есть опыт игры в Бундеслиге, видел, как работают серьёзные тренеры. В этом плане у меня огромное преимущество перед теми, кто не был большим игроком в прошлом. Так что никаких проблем. Вообще, считаю, нашим молодым тренерам нужно доверять. А то какие-то стереотипы возникают в пользу иностранцев, которые, к сожалению, не дают расти своим. Все кругом говорят про опыт. Вот и вы вспомнили про него. А почему в Бундеслиге не боятся доверять молодым без имени?» — цитирует Кирьякова «Советский спорт».