Врач «Локомотива»: сейчас вся команда находится в очень хорошей форме

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, как футболисты прошли медицинское обследование и в каком состоянии находятся.
«Мы проводим обследование согласно закону. Соответственно, для спортсменов-профессионалов было проведено полное обследование сердечно-сосудистой системы, включая эхокардиографию, мышечные тесты, обязательный осмотр брюшной полости, посещение окулиста, так как футбол относится к контактным видам спорта, лора, травматолога, ортопеда. Чем больше посмотрят, тем нам проще строить тренировочный план.
Пока ни у кого ничего не нашли, и это замечательно. Медосмотры для того и проводятся, чтобы ничего не найти. Случалось, что какие-то проблемы обнаруживалось, но в основных командах такое случается редко. Разве что в дубле. Если находим проблемы с сердцем, то сразу проводим лечение. Тогда человек возвращается в строй и дальше может переносить нагрузки.
Сейчас вся команда находится в очень хорошей форме. Все футболисты добросовестно выполняли курсы тренировок, которые им были даны в отпуск. Это было обязательно, но некоторые могли и не делать, утверждая обратное. Но, судя по анализам, все готовились к сезону.
За спортсменами в отпуске следили. Есть электронные методы – браслеты, пульсометры – и общение. Ведь они обязаны звонить нам по любой проблеме, даже подбор препаратов осуществляется врачом», – передаёт слова Карлицкого корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.