Антон Миранчук: нет такого, что мы с братом обязательно хотим играть вместе

Полузащитник Антон Миранчук, который сегодня в составе «Локомотива» прошёл медицинский осмотр, рассказал о своём желании остаться в стане столичной команды. В прошлом сезоне Антон Миранчук выступал за эстонскую «Левадию» на правах аренды.
«Я хочу остаться в „Локомотиве“. Это моё желание. Ситуация с братом на меня не влияет. Нет такого, что мы обязательно хотим играть вместе. Наши ситуации по переподписанию контракта рассматриваются отдельно», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.