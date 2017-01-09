Коломейцев: «Локомотив» готов побороться за место в еврокубках и решить задачу

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев считает, что «железнодорожники» могут выполнить задачу и по итогам сезона-2016/17 завоевать место в еврокубках.
«Сейчас необходимо всей командой хорошо поработать на сборах. Нам вполне по силам исправить ситуацию. Усиления будут. Если новые игроки придут после первого сбора, то у них будет время на адаптацию, успеем сыграться.
Способна ли команда бороться за место в еврокубках? Конечно. Состав-то сейчас хороший. Возможно, в это трансферное окно кто-то и уйдёт, но в любом случае команда готова выполнять эту задачу», — передаёт слова Коломейцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
После 17 туров «Локомотив» занимает в РФПЛ 10-е место, на пять очков отставая от 4-й строчки, которая даёт право сыграть в Лиге Европы.