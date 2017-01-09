Петраков: «Томь» будет стараться остаться в РФПЛ

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал уход из команды некоторых футболистов, а также рассказал о дальнейших планах «Томи».
Томский клуб покинули Огнен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Антон Коченков, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Сергей Самодин. «Томь» после 17 туров РФПЛ занимает последнее место в турнирной таблице.
«Некоторые футболисты «Томь» покинули. Будем думать, как заменить ушедших игроков. Покупки? Будем разговаривать. Если стороны согласятся и будут помогать нам за определённые деньги, будет хорошо. Конечно, не стоит рассчитывать на дорогостоящих иностранцев. Будем ориентироваться на наших футболистов. Обратим внимание на наш дублирующий состав. Сделаем всё, чтобы соответствовать уровню РФПЛ. Будем стараться остаться в Премьер-Лиге. По крайней мере, мне бы этого хотелось», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.