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Месси не посетит церемонию вручения награды лучшему игроку мира

9 января 2017, понедельник. 14:44. Футбол
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который находится среди претендентов на звание лучшего игрока планеты по версии ФИФА, не посетит церемонию вручения награды. Об этом сообщает 101 Great Goals. Помимо аргентинца в Цюрих не поедут Херард Пике, Андреас Иньеста и Луис Суарес.

С 2016 года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА – свой собственный приз. «Золотой мяч» по итогам прошлого года выиграл форвард «Реала» Криштиану Роналду, на «The Best» претендуют Роналду, Лионель Месси («Барселона») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

Церемония вручения награды пройдёт 9 января в Цюрихе.
Источник: 101 Great Goals Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси Луис Суарес Херард Пике
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9 января 2017, понедельник
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