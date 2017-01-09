В «Барселоне» объяснили, почему Месси, Пике, Иньеста и Суарес не полетят в Цюрих

Руководство «Барселоны» выступило с заявлением, в котором объяснило, почему некоторые игроки (Месси, Суарес, Иньеста и Пике. – Прим. «Чемпионата») не посетят церемонию вручения награды лучшему футболисту мира.
Как говорится на официальном сайте клуба, футболисты останутся в расположении команды, чтобы как можно лучше подготовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». В Бильбао каталонцы потерпели поражение (1:2).
«Для того чтобы лучше подготовиться к матчу, который состоится в среду, клуб решил, что игроки должны воздержаться от полёта в Цюрих. «Барселона» благодарит ФИФА во главе с Джанни Инфантино. Клуб выражает свою признательность и поддержку ФИФА на церемонии вручения награды The Best Awards», — говорится в сообщении.
Ответный матч «Барселона» — «Атлетик» состоится 11 января. Начало – 23:15 мск.