Санкт-Петербург выделил ещё 2 млрд рублей на достройку «Крестовского»

Комитет по строительству Петербурга 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона «Крестовский» стоимостью 2 млрд рублей. Как сообщает «Фонтанка», вся сумма уже выплачена авансом.
Средства будут потрачены на обустройство зоны контроля доступа стадиона, а также на приспособление арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года. Работы должны завершить до конца марта этого года. Новую смету в 2 млрд утвердил 22 декабря петербургский центр госэкспертизы.
20 декабря комитет уже заключил с «Метростроем» аналогичный контракт на доделку арены на сумму ещё 1 млрд рублей. Однако, по заверениям чиновников, общая смета стройки не изменилась — это по-прежнему 42 млрд рублей. Как отметили в администрации города, вернуть дополнительно потраченные средства планируется позже, взыскав их с бывшего генподрядчика «Трансстрой» через суд.