Павлюченко: после игры с «Тереком» сразу уехал домой и 2 дня не выходил на улицу

Форвард «Урала» Роман Павлюченко признался, что два дня не выходил из дома после домашнего матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4).
«Я в том матче не выходил на поле из-за перебора жёлтых карточек, поэтому не знаю, что происходило в раздевалке после игры. Какие были эмоции после того матча? Никаких. Со стадиона сразу уехал домой и два дня после игры не выходил на улицу. Знал, что будут задавать много вопросов о матче. Конечно, стыдно за такие игры, но что поделать? Бывало, и по семь пропускали. Так что четыре мяча – ещё не так страшно», — цитирует Павлюченко «Советский спорт».
Также Павлюченко отметил, что недоволен своей игрой в первой части сезона.
«Всё будет зависеть от меня, от того, как буду выглядеть. Стану играть, забивать, тогда, может, продлю контракт с «Уралом». В первой части сезона проявил себя не совсем хорошо – мало забил. Да и команда по подбору игроков должна быть повыше в турнирной таблице. Ничего страшного – поработаем хорошенько на сборах, впереди много матчей. Думаю, ещё поднимемся.
Помню, когда пришёл в «Спартак», Романцев в первый день вызвал к себе и сказал: «Будешь забивать 10 мячей за сезон – станешь хорошим нападающим. Если меньше – плохим». Вот я и старался каждый год держать планку в 10 и больше голов. На сегодняшний день у меня только три гола – это хреново», — сказал игрок.