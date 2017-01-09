Жиру: я близок к продлению контракта с «Арсеналом»

Форвард «Арсенала» Оливье Жиру сообщил, что близок к продлению контракта с «канонирами». Действующее соглашение француза рассчитано до лета 2018 года.
«Мы собираемся достичь соглашения о продлении контракта в ближайшее время. Это стало бы жестом доверия. Я хочу продолжить играть здесь, в этой семье. Я чувствую себя хорошо в „Арсенале“.
Когда я общался с тренером, он всегда говорил мне, что я остаюсь важным членом команды, даже если не играю в каждом матче. Я знаю, на что способен. Мне просто нужно набраться терпения, работать на тренировках и ждать», — сказал Жиру в интервью Telefoot.