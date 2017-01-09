Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Томь» проведёт зимние сборы в Крыму или Турции

9 января 2017, понедельник. 18:01. Футбол
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв рассказал, где клуб, который испытывает серьёзные финансовые проблемы, проведёт зимние сборы.

«Команда соберётся 16 января. Что касается сбора, это будет либо Крым, либо Нарым. Шутка, конечно. Знаете, что такое Нарым? Это место в Томской области, где Сталин в ссылке сидел.

Проведём сборы либо в Крыму, либо в Турции. Но в Турции, сами понимаете, есть вопросы по безопасности. Если послу не сумели обеспечить безопасность, что говорить о рядовых жителях России?» — цитирует Киселёва «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Томь
Новости. Футбол
9 января 2017, понедельник
18:12 Р. Карлос: хотя бы один игрок «Барселоны» должен был приехать на церемонию ФИФА
18:11 Марадона: я в восторге от идеи Инфантино расширить ЧМ до 48 команд
18:01 «Томь» проведёт зимние сборы в Крыму или Турции
18:00 Форвард «Милана» Лападула сыграл Шопена на фортепиано в эфире итальянского ТВ
17:55 «Фиорентина» поборется с «Зенитом» за полузащитника «Вииторула» Марина
17:53 Жиру: я близок к продлению контракта с «Арсеналом»
17:40 Павлюченко: после игры с «Тереком» сразу уехал домой и 2 дня не выходил на улицу
17:38 Зидан — лучший французский тренер 2016 года по версии France Football
17:27 Коутиньо войдёт в заявку «Ливерпуля» на матч с «Саутгемптоном»
17:20 Созин выступает против расширения количества участников ЧМ до 48 сборных
17:18 «Анжи» объявил имена соперников по первому зимнему сбору в Турции
17:18 Азар: в прошлом сезоне я играл как призрак
17:17 «Челси» готов предложить € 18 млн за защитника «Фенербахче» Кьяера
17:14 Майкон: Самедов сам знает, что для него лучше
17:01 Тарханов опроверг информацию болгарских СМИ об интересе «Урала» к Кики
16:55 Созин: на мой взгляд, сокращать количество команд в РФПЛ не нужно
16:43 Агент: зарплата Витселя в Китае меньше € 18 млн, о которых упоминалось в прессе
16:30 Оскар забил гол в дебютном матче за «Шанхай СИПГ»
16:01 Ибрагимович выиграл суд у тренера, который подозревал его в употреблении допинга
15:53 Новосельцев: рад, что Лунёв в «Зените», одним хорошим человеком в клубе больше
15:48 «Локомотив» разрешил Шишкину вести переговоры с другими клубами
15:40 «Мидлсбро» может расстаться с экс-хавбеком сборной Англии Даунингом
15:37 Жоаозиньо получил травму в отпуске
15:27 «Зенит» могут пригласить на матч-открытие стадиона в Румынии
15:15 Санкт-Петербург выделил ещё 2 млрд рублей на достройку «Крестовского»
15:05 В «Барселоне» объяснили, почему Месси, Пике, Иньеста и Суарес не полетят в Цюрих
14:57 Ромуло: хочу играть в Бразилии, дай бог, чтобы история с переходом завершилась
14:47 Азмун присоединится к «Ростову» в ОАЭ 10 января, Девича в команде нет
14:44 Месси не посетит церемонию вручения награды лучшему игроку мира
14:35 Игрокам «Спартака» на первый сбор разрешено взять жён, подруг и детей
14:31 Ал. Миранчук: остаюсь ли я в «Локо»? Без комментариев – это позиция моя и клуба
14:30 Петраков: «Томь» будет стараться остаться в РФПЛ
14:20 Коломейцев: «Локомотив» готов побороться за место в еврокубках и решить задачу
14:17 Антон Миранчук: нет такого, что мы с братом обязательно хотим играть вместе
14:16 В. Денисов: трудности в некоторых играх первой части РФПЛ – это случайность
14:15 Тарасов: потеря Самедова — это жизнь, желаю ему удачи и всего хорошего в карьере
14:09 «Томь» начнёт погашать задолженности перед футболистами 16 января
14:07 Врач «Локомотива»: сейчас вся команда находится в очень хорошей форме
14:02 Кирьяков: у меня преимущество перед теми, кто не был большим игроком в прошлом
14:00 Тарасов: на втором сборе буду полноценно в общей группе
13:55 Бускетс считает, что «Барселона» показывает достойную игру
13:55 Кокорин: сейчас бы в Китай не поехал
13:45 Жирков: отрыв от «Спартака» не такой большой — всего 5 очков, и это отыгрывается
13:38 Сёмин возьмёт на сборы «Локомотива» 6-7 игроков молодёжной команды
13:28 Рязанцев: если в «Зените» не будет доверия, пойду туда, где буду играть в футбол
Все новости RSS
Кто достоин звания лучшего тренера мира 2016 года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+