«Томь» проведёт зимние сборы в Крыму или Турции

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв рассказал, где клуб, который испытывает серьёзные финансовые проблемы, проведёт зимние сборы.
«Команда соберётся 16 января. Что касается сбора, это будет либо Крым, либо Нарым. Шутка, конечно. Знаете, что такое Нарым? Это место в Томской области, где Сталин в ссылке сидел.
Проведём сборы либо в Крыму, либо в Турции. Но в Турции, сами понимаете, есть вопросы по безопасности. Если послу не сумели обеспечить безопасность, что говорить о рядовых жителях России?» — цитирует Киселёва «Советский спорт».