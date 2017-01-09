Моуринью: Рашфорд вполне может забить за «МЮ» больше, чем Руни и Бобби Чарльтон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил потенциал нападающего Маркуса Рашфорда. Форвард Уэйн Руни забил в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом» (4:0) и с 249 голами догнал лучшего бомбардира в истории клуба Бобби Чарльтона. Специалист считает, что Рашфорд может превзойти легенд клуба.
«Мне довольно трудно что-то прогнозировать, но Маркусу всего 19 лет. Если он будет играть в „МЮ“ до конца карьеры, то вполне может это сделать. Хотя Руни уже забил много голов и явно не намерен останавливаться», — цитирует Моуринью Sky Sports.