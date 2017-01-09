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Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова менее чем за € 5 млн

9 января 2017, понедельник. 18:34. Футбол
«Локомотив» не продаст полузащитника Александра Самедова дешевле € 5 млн. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков. Накануне в СМИ появилась информация, согласно которой «Локомотив» снизит цену на Самедова до € 4 млн.

«По Самедову мы всё ещё ждём адекватного предложения от заинтересованных клубов. Не будем продавать игрока сборной России меньше чем за € 5 млн.

Что касается Алексея Миранчука, мы заинтересованы в продлении контракта с ним, сейчас идут переговоры. При этом история о том, что Миранчука надо продать в ближайшее трансферное окно, иначе осенью он уйдёт бесплатно — это неправда, потому что клуб, воспитавший игрока, получит довольно солидную компенсацию. Мы заинтересованы в Алексее», — цитирует Мещерякова ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Александр Самедов Алексей Миранчук Анатолий Мещеряков Возможные трансферы
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9 января 2017, понедельник
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