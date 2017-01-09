Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова менее чем за € 5 млн

«Локомотив» не продаст полузащитника Александра Самедова дешевле € 5 млн. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков. Накануне в СМИ появилась информация, согласно которой «Локомотив» снизит цену на Самедова до € 4 млн.
«По Самедову мы всё ещё ждём адекватного предложения от заинтересованных клубов. Не будем продавать игрока сборной России меньше чем за € 5 млн.
Что касается Алексея Миранчука, мы заинтересованы в продлении контракта с ним, сейчас идут переговоры. При этом история о том, что Миранчука надо продать в ближайшее трансферное окно, иначе осенью он уйдёт бесплатно — это неправда, потому что клуб, воспитавший игрока, получит довольно солидную компенсацию. Мы заинтересованы в Алексее», — цитирует Мещерякова ТАСС.