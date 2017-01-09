«Краснодар» подписал контракт с игроком сборной Эквадора Рамиресом на 4,5 года

«9 января игрок сборной Эквадора Кристиан Рамирес прошёл медицинское обследование, после чего подписал трудовое соглашение с ФК «Краснодар». Срок контракта – 4,5 года, то есть чёрно-зелёные цвета футболист будет защищать до лета 2021 года.
Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской лиги. С завтрашнего дня новобранец приступает к тренировкам в составе «горожан», — информирует сайт клуба.
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