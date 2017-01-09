«Спартак» хочет приобрести защитника «Саутгемптона» Фонте

«Спартак» в зимнее трансферное окно рассчитывает усилить оборону за счёт приобретения центрального защитника «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте, утверждает «Спорт-экспресс».
Ранее 33-летний футболист подал в английский клуб запрос на трансфер. Главный тренер «святых» Клод Пюэль заявил, что не будет препятствовать уходу Фонте, который не вошёл в заявку на два последних матча «Саутгемптона» — с «Норвич Сити» и «Ливерпулем».
Фонте летом прошлого года стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии, он провёл в основном составе все матчи плей-офф турнира. В текущем сезоне английской Премьер-Лиги капитан «Саутгемптона» провёл 17 матчей. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.