Галаджан: «Локомотив» дал шанс, приложу максимум усилий, чтобы его реализовать

Форвард «Локомотива» Артём Галаджан рассказал о своём отпуске и отметил, что хочет закрепиться в основной команде.
«В Новороссийске встречал Новый год вместе с друзьями и семьёй – вспомнили былое, посмеялись. Отличная энергетическая подзарядка получилась! Уже 20 декабря начал заниматься, много бегал и работал в зале. Был соблазн поиграть во дворе с ребятами в футбол. Они звали, но я отказал. Обязан сохранить здоровье.
Впечатления от медосмотра? Всё в порядке. Показатели, надеюсь, в норме. Так что к сборам полностью готов. Настрой перед сбором самый боевой! Если говорить откровенно, то в сложившейся ситуации надо проявить себя на все сто, чтобы претендовать на место в стартовом составе. Это шанс, и я приложу максимум усилий, чтобы этот шанс реализовать», — цитирует Галаджана сайт «Локомотива».