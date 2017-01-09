Навальный: строители «Крестовского» украли 2 млрд и заделывают очередную дыру

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный прокомментировал тот факт, что петербургский комитет по строительству 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона «Крестовский» стоимостью 2 млрд рублей.
«Строители „Зенит-Арены“ получили ещё 2 миллиарда рублей на достройку стадиона, который вроде как давно должен быть готов. Это в дополнение к тому миллиарду, о котором мы узнали перед Новым годом. Снова без конкурса и конкуренции. Снова оправдывая это некой «чрезвычайной ситуацией». Деньги снова на 100 % выделяют авансом — госзакупка мечты, где вы ещё такое видели? В наименовании работ читаем: выполнение комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований силовых ведомств, утверждённых Постановлением правительства Российской Федерации от 20.05.2015 года № 485 на объекте.
То есть были некие требования «силовых ведомств». Их утвердили аж в мае 2015, два года назад. А сейчас внезапно выяснили, что это забыли достроить? Сумма огромная, и работ должно быть очень много. Как такое можно было забыть? То есть — я на 100 % уверен — не забыли, а украли, а сейчас заделывают очередную дыру, в момент, когда воровство уже скрыть нельзя. А если действительно забыли, то хоть скажите кто. Может, уволить этих людей, нет? Кажется, они не очень хорошие строители. Но нет, никто не наказан, виновных даже не ищут.
Чтобы окончательно убедится, что всё это мухлёж и воровство, можете посмотреть в закупке проектную документацию, рабочие чертежи и другие обязательные вещи… ой… а там нет этого всего. То есть вообще. Обоснованием гигантского двухмиллиардного подряда лежит смета на одной страничке А4. Вы когда просите дать бумаги для принтера в свой отдел, наверняка прикладываете более солидное обоснование, чем чиновники на 2 млрд из бюджета», — написал Навальный в «Фейсбуке».