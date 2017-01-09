Защитник «Заглембе» Ях получил предложение из России

Защитник «Заглембе» Ярослав Ях может продолжить карьеру в РФПЛ. 22-летний футболист получил предложение от одного из российских клубов. По данным издания Sportowe Fakty, команда из России готова заплатить за Яха больше € 2 млн, а также предлагает ему зарплату, превышающую нынешний оклад игрока в Польше, который составляет € 500 тыс. в год.
Агент Яха Павел Станишевски подтвердил интерес из России, но заявил, что защитник предпочитает варианты в Западной Европе. Сообщается, что за футболистом следят «Ренн», «Лилль», «Бетис» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.