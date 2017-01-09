Гендиректор «Арсенала» Т: любое слово может навредить, но новички скоро будут

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал об итогах осенней части чемпионата, проблемах с детским футболом и планах на подготовительный период.
«Итог один: работы непочатый край. У нас сейчас одна глобальная проблема: подготовиться к весне и решить задачу по сохранению места в РФПЛ. Решим эту задачу, тогда, надеюсь, будем ставить более глобальные цели.
Любое моё общение с контрагентами, футбольными людьми, начинается с фразы: у вас же денег полно. Это, мягко говоря, не так. Но «Арсенал» на сегодняшний день один из немногих клубов России, который ушёл в новый год вообще без долгов. Любое неосторожное слово может сыграть нам в минус, и у нас вся система начинает сбиваться. А сейчас идёт именно системная работа по привлечению новичков. Она очень сложная, зависит от многих людей. Но новички скоро будут.
Самое проблемное место в первые дни работы в Туле — заполнение заявочного листа в 30 человек. Это нонсенс. Я больше 20 лет в футболе, но для меня это необъяснимо: как при наличии молодёжной и второй команды не заполнить заявочный список в 30 фамилий? Кроме того, состояние детского футбола. Детям негде даже тренироваться! Нет какой-то методики, по которой работают детские команды. Уже все давно обратили внимание на резервы, на свою молодёжь. У нас в этом плане просто пустота. Наверное, мы начнём со школы. Сделаю предложение президенту клуба о том, чтобы школа была в структуре клуба. Пока мы на договорной основе работаем. А с академией всё упирается в материально-техническую базу, которой нет», — цитирует Балашова «Слобода».