Директор по маркетингу «Гамбурга» пропал без вести

Директор по маркетингу «Гамбурга» Тимо Краус вечером 7 января пропал без вести, сообщает Die Welt. Краус вместе с коллегами отдыхал в пивном ресторане. По окончании вечера он взял такси домой, но по дороге пропал. Телефон сотрудника был найден на городском причале в одной из лодок.
У Крауса есть жена и двое сыновей. Семья пропавшего продолжает его поиски, к которым также подключилась речная полиция. Сообщается, что правозащитники пока не нашли доказательств того, что Крауса могли похитить или убить.