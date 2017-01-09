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Зума: возвращение на поле после травмы стало для меня моментом гордости

9 января 2017, понедельник. 20:41. Футбол
Защитник «Челси» Курт Зума прокомментировал разгром «Питерборо Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:1. Французский футболист сыграл впервые с февраля 2016 года, когда он получил травму крестообразных связок колена.

«Это был момент гордости, удивительный момент, когда я вернулся и отыграл все 90 минут. Я очень счастлив, потому что я давно не играл, а тут вернулся на «Бридж» и играл с ребятами. Я сыграл четыре матча за команду Академии: в двух из них я провёл на поле все 90 минут, в одном 45 минут и в ещё одном 60 минут, но это было давно, два месяца назад. Медицинский персонал хорошо ко мне относился, они прекрасно выполняли свою работу, и я им очень благодарен. Они меня поддерживали и замечательно меня подготовили.
Конте говорил со мной, как говорит с каждым. Он сказал: «Восстанавливайся спокойно, потому что, когда ты вернёшься, я хочу, чтобы ты играл. В августе я поехал с командой на предсезонную подготовку, так что я был рядом с игроками, близко к ним, и мне это помогло. Тренер объяснил мне свою тактику, потому что раньше я её не знал», — цитирует Зуму сайт «Челси».
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Питерборо Челси Антонио Конте Курт Зума
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9 января 2017, понедельник
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