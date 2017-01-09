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175 лет назад
2016
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Роналду прибыл на церемонию ФИФА с моделью Джорджиной Родригес
9 января 2017, понедельник. 20:44.
Футбол
Форвард «Реала» и сборной Португалии
Криштиану Роналду
прибыл на церемонию вручения награды лучшему футболисту мира по версии ФИФА, которая проходит в эти минуты в Цюрихе, в сопровождении модели
Джорджины Родригес
.
Изучить фото можно
тут
.
Церемония вручения наград по версии ФИФА. LIVE
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Реал Мадрид
Криштиану Роналду
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Новости. Футбол
9 января 2017, понедельник
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