Раньери: в 65 лет всё для меня только начинается

Наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери, который стал лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА, выступил с речью после получения награды.
«Какой чудесный вечер! Было здорово уже просто присутствовать на мероприятии вместе со всеми этими легендами, а теперь мне вручают награду. Просто безумие. Большое спасибо за то, что голосовали за меня. Также хочу поблагодарить мою семью, жену, агентов, игроков. Без игроков тренеру тяжело что-то выиграть. И конечно, спасибо болельщикам. То, что случилось в прошлом сезоне в Англии, — это нечто просто потрясающее, удивительное. Футбольный бог сказал, что „Лестер“ обязан победить, только так! До меня Дани Алвес сказал, что в 30 лет он научился чему-то новому… А мне 65 лет, и всё для меня только начинается», — сказал Раньери.