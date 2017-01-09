В «Анжи» планируют платить игрокам не более 1 млн рублей в месяц

После смены вектора развития «Анжи» изменится и бюджет клуба. Это скажется на зарплатах футболистов. Махачкалинцы планируют платить своим игрокам не больше одного миллиона рублей в месяц, утверждает «Спорт-экспресс».
Перед новым годом в «Анжи» сменился владелец: вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Клуб заявил о необходимости выставить ведущих игроков на трансфер, а 5 января команду возглавил Александр Григорян.
После 17 туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. От зоны вылета махачкалинцев отделяют 8 баллов.