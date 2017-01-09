Черчесов выбрал лучшим игроком 2016 года Роналду, Акинфеев — Месси

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА на церемонии в Цюрихе.
Лучшего игрока определяли журналисты, болельщики, а также главные тренеры и капитаны сборных, сообщает официальный сайт РФС. Россию в голосовании представляли главный тренер сборной Станислав Черчесов и капитан национальной команды Игорь Акинфеев. Черчесов на первое место поставил — Роналду, на второе — Лионеля Месси («Барселона», Аргентина), а на третье — Джанлуиджи Буффона («Ювентус», Италия). Акинфеев лучшим игроком 2016 года назвал Месси, на вторую строчку поставил Роналду, а на третью — Гарета Бэйла («Реал», Уэльс).