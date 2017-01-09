Сальгадо: только у одного человека был такой характер победителя, как у Роналду

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Мичель Сальгадо поздравил форварда мадридцев Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА на церемонии в Цюрихе.
«Впечатляет, что Роналду смог выиграть у Месси четыре «Золотых мяча». Криштиану заслуженно получил приз. Не может быть никаких сомнений в том, что голосование было справедливым. Не могу сказать, что близко знаком с Криштиану, но даже по короткому знакомству мне стало ясно, что у него дух победителя. Он потрясающий футболист и настоящий спортсмен. Только у Фигу был такой менталитет победителя.
Странно, что никто из игроков «Барселоны» не приехал в Цюрих. Я бы хотел с ними увидеться, да и болельщикам это было бы приятно», — цитирует Сальгадо Marca.