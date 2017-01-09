Руни и Саутгейт не включили Месси в тройку при выборе лучшего игрока года

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА на церемонии в Цюрихе. Второе место занял нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, тройку замкнул форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.
Капитан сборной Англии Уэйн Руни и главный тренер «львов» Гарет Саутгейт не включили Месси в свои тройки.
Руни: 1. Криштиану Роналду; 2. Луис Суарес («Барселона»); 3. Джейми Варди («Лестер Сити».
Саутгейт: 1. Криштиану Роналду; 2. Антуан Гризманн; 3. Н'Голо Канте («Лестер Сити»/«Челси»).