Пуйоль: мы должны оставить судей в покое и дать им нормально работать

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль призвал снизить давление на арбитров на фоне споров о судействе в матче 17-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Барселона» (1:1).
«Я летел в Цюрих на церемонию ФИФА и не знаю, что случилось в том матче. Повтора игры я ещё не видел, но однозначно могу сказать, что мы должны дать судьям нормально работать и оставить их в покое. Однажды на курсах по подготовке спортивных директоров я видел, как 50 человек не могли прийти к общему мнению по одному эпизоду. Так что просто позвольте судьям делать своё дело», — цитирует Пуйоля Marca.