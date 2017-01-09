Акинфеев назвал лучшим тренером года Клоппа, Черчесов — Сантуша

Наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери стал лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА. Второе место по итогам голосования занял главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, третье — рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш.
Капитан сборной России Игорь Акинфеев включил в свою тройку лучших тренеров (по позициям с первой по третью) Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Диего Симеоне («Атлетико») и Сантуша. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов сделал такой выбор: Сантуш, Зидан, Раньери, сообщает официальный сайт ФИФА.