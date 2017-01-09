Президент «Лиона»: мы отвергли предложение «Ювентуса» по Толиссо

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что клуб отказался продавать полузащитника Корентина Толиссо в «Ювентус». По данным французских СМИ, туринцы предлагали «Лиону» € 30 млн за 22-летнего футболиста.
«Да, „Ювентус“ выходил на нас. Мы действительно отказались продавать Толиссо и этой зимой, и прошлым летом. Мы не хотим продавать его сейчас», — сказал Оляс в интервью RMC.
В текущем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Франции 17 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.