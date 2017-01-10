Вице-президент «Барселоны»: мы ценим состояние своих игроков, им нужен был отдых

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре прокомментировал ситуацию с отсутствием игроков команды в Цюрихе на церемонии награждения лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА.
«Мы ценим физическое состояние наших игроков, и в данной ситуации им нужен был отдых. Всё было согласовано коллективно. Мы хотим пройти в следующую стадию Кубка Испании, поэтому приняли такое решение.
У нас отличные отношения с ФИФА, они всё поняли. Звонимир Бобан даже приехал встретить нас в аэропорту», — цитирует Местре Marca.
На церемонию в Цюрихе не поехали четыре игрока «Барселоны» — Лионель Месси, Луис Суарес, Андрес Иньеста и Херард Пике. Все они вошли в символическую сборную 2016 года по версии ФИФА.